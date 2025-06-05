«Уехала? Значит, так нужно»: Ткаченко рассказал, как отреагировал на эмиграцию Хаматовой, с которой играл в «Меченосце»

Актер Артем Ткаченко рассказал, что думает об эмиграции Чулпан Хаматовой. Артисты вместе играли в фильме «Меченосец», который принес Артему большую популярность. В интервью сайту «Страсти» он поделился мнением, что отъезд из страны – выбор коллеги.

Ткаченко признался, что «Меченосец» действительно сделал его известным. И до сих пор он вспоминает лишь с теплотой об этом проекте. С благодарностью он относится и к партнерше по площадке Хаматовой.

«Этот фильм сделал меня популярным, поэтому я с большой благодарностью вспоминаю о нем, также отношусь и к Сергею Сельянову, который поверил в меня, Филиппу Янковскому, который взял на эту роль. И благодарен Чулпан Хаматовой, которая была моей партнершей, и Ольге Логиновой, которая была ассистенткой по актерам, кастинг-директором в этой картине. Я недавно смотрел этот фильм на даче с друзьями, и это действительно хороший, сложный и глубокий проект», - рассказал актер.

В 2022 году Чулпан предпочла уехать из России. Сейчас она находится в Латвии, где пытается строить карьеру заново. Долгое время Ткаченко не комментировал решение коллеги, но в интервью «Страсти» поделился мнением по этому поводу.

«А как я мог отреагировать? Никак не отреагировал. Уехала? Значит, так нужно. Это ее жизнь, ее выбор», - заявил Артем.

Отметим, что Артем Ткаченко сейчас много снимается в кино и иногда играет в театре. Актер задействован в постановке «Голова Джармуша». Подробности читайте в интервью с артистом на сайте «Страсти».