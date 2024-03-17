«Откуда такой букет?»: Марина Зудина раскрыла главный секрет дочери от Олега Табакова

Марина Зудина раскрыла подробности из личной жизни дочери от Олега Табакова. Как оказалось, у наследницы покойного артиста есть возлюбленный. Об этом ее звездная мать рассказала в эфире передачи «Мой герой».

Зудина стала все чаще брать на светские мероприятия повзрослевшую Марию. Девушке уже 17 лет, и многие поклонники пророчат ей успешную актерскую карьеру. Пользователи Сети отмечают, что Маша очень похожа на своего знаменитого отца.

14 февраля, в день всех влюбленных, девушка выложила в соцсети фотографию с шикарным букетом. Подписчики стали гадать, кто же является тайным поклонником звездной наследницы.

«Откуда такой букет? Кажется, в тебя кто-то влюбился», – написал один из фанатов.

По словам Марины Зудиной, сердце Маши действительно занято.

«Она влюблена, у нее постоянный молодой человек. Они счастливы, и я рада за них. Маша ощущает себя более защищенной. Какие-то качества она нашла в возлюбленном, которые видела в отце», – поделилась актриса.

17-летней Марии совсем скоро предстоит выбор профессии. Как отмечала Зудина, у девушки есть талант к актерскому мастерству, но сама она еще не определилась.

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