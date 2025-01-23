«Откуда они знают?»: актер Яковлев-Суханов раскритиковал западных коллег за критику России

Актер Юрий Яковлев-Суханов, сыгравший одну из главных ролей в сериале «По законам военного времени» назвал ошибкой вмешательство представителей культуры в политику. Он отметил, что не понимает артистов, которые высказываются по вопросам, в которых не обладают достаточной компетенцией.

«Сейчас идет много перегибов во всех сферах — в спорте, культуре и во многом другом. Я вижу, как некоторые голливудские актеры, например, Морган Фримен, записывают ролики с критикой России. Но откуда они знают? Они были в России?» — задался вопросом Яковлев-Суханов в интервью Сиб.фм.

Он призвал артистов сосредотачиваться на своей профессиональной деятельности. А если очень хочется рассуждать о политике, то сначала лучше уйти в смежные профессии, такие как журналистика или политология, чтобы глубже разобраться в происходящих в мире процессах.

Яковлев-Суханов, который несколько лет жил и работал в Киеве, выразил мнение, что культура и искусство должны оставаться нейтральными.

Ранее звезда сериала «Счастливы вместе» Виктор Логинов высказался о поведении уехавшей из России Аллы Пугачевой. Он признался, что никогда не сможет понять человека, который желает зла родной стране, где живут его близкие. По мнению Логинова, это недостойно и ущербно.