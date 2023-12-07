«Откуда, из Твери?»: певец Масюков рассказал, как нашел общий язык с Пугачевой на кастинге

Певец Руслан Масюков привел диалог с артисткой Аллой Пугачевой, состоявшийся во время кастинга на «Фабрику звезд-5». У исполнителя получилось найти общий язык с Примадонной.

Подробности Масюков рассказал в шоу «Фабрика с Яной Чу» на YouTube.

Присутствующий на кастинге продюсер Максим Фадеев был сражен голосом – он высказался одним словом, но нецензурным. С Пугачевой был более развернутый диалог: «Я услышал Аллу Борисовну: «Ну здравствуйте! Откуда, из Твери?» Я ответил, что да. У нас замечательная студия «Салам», вы же знаете. Она ответила: «Знаю, знаю». И я почувствовал все. У нас какая-то связка случилась, какой-то контакт».

Масюков не сомневался, что его возьмут в проект. Он был уверен, что победит на «Фабрике».

В итоге Масюков прошел кастинг, попал на проект, но победителем не стал – первое место досталось певице Виктории Дайнеко. Масюков стал вторым.

После проекта певец пережил ДТП, боролся с алкоголизмом. Он продолжает петь и занимается психологией.

Ранее гитарист Александр Левшин рассказал о таланте Пугачевой, который она скрывает. Речь идет об увлечении рисованием: у артистки есть картины, но она никогда не делала выставки. По какой причине Примадонна молчит о своей способности, он не знает.