«Откуда это всё берется»: перенесшей инсульт сестре Ольги Бузовой вырезали опухоль

36-летняя сестра телеведущей Ольги Бузовой Анна рассказала, что перенесла хирургическое вмешательство. Ей удалили атерому — кисту сальной железы.

Анна предстала перед подписчиками с перебинтованным ухом. На их вопрос, что с ней произошло, Бузова ответила, что ей пришлось перенести операцию. Сестре телеведущей вырезали атерому.

«Откуда это всё берется, я не знаю, но придерживаюсь мнения, что лучше сразу вырезать, чем терпеть пока это всё разрастется, или, не дай Бог, воспалится», — отметила она.

Какое-то время Анне придется ходить с перебинтованным ухом. Она показала, что теперь оно залеплено пластырем.

Судя по снимкам, Бузова чувствует себя хорошо и уже выходит из дома и постепенно дает себе физическую нагрузку.

Атерома — доброкачественная опухоль, возникающая из-за закупорки протоков сальной железы. Операцию запрещено проводить в случае их воспаления.

Отметим, что в 2020 году Анна Бузова перенесла инсульт. Вскоре звезде удалось полностью восстановиться и избежать серьезных последствий.

Анна часто сталкивается с хейтом в Сети. В частности ее обвиняют в бездетности, но Бузова старается не реагировать на эти комментарии.

Напомним, недавно сестра исполнительницы хита «Мало половин» купила вторую квартиру в Турции и поделилась, что планирует построить загородный дом в Московской области.