«Откуда это вообще берется?»: молодая жена Виктора Логинова отреагировала на слухи о беременности

Молодая жена звезды сериала «Счастливы вместе» Виктора Логинова опровергла появившиеся в Сети слухи о беременности. По словам 25-летней Марии Гуськовой, ее очень огорчают подобные публикации.

«Первое — никто никого не ждет! Весь ВК забит глупыми постами! Откуда это вообще берется? Второе — все, что написано в рамках этого поста и не только этого поста — ложь», - возмутилась актриса в своем блоге.

Она также напомнила, что за распространение ложной информации можно и «по заслугам хорошенько получить».

«Гореть в аду вам будет особенно неприятно. Ибо я заколебалась, всем подряд объяснять эти глупые посты», — пригрозила Гуськова.

Напомним, Виктор Логинов женился на Гуськовой осенью 2020 года. Через год пара объявила о расставании, однако вскоре помирилась. Логинов старше Гуськовой на 24 года.

Ранее Виктор Логинов рассказал, что для него главное в семье, а также раскрыл правду, какой он на самом деле. Актер признался, что в семье главное – это доверие и уважение к партнеру. По его словам, супруги – в первую очередь друзья. И у него нет никого ближе жены.