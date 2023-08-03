«Химия проходит, а быт остается»: Виктор Логинов рассказал о браке с молодой женой

Звезда сериала «Счастливы вместе» Виктор Логинов рассказал, что для него главное в семье, а также раскрыл правду, какой он на самом деле. Мужчина признался, что вместо актера мог стать талантливым прорабом. Об этом сообщается на сайте WomanHit.ru.

Сейчас Логинов женат на актрисе Марии Гуськовой, а недавно у него родился внук. Актер рассказал, что в семье главное – это доверие и уважение к партнеру.

«Химия проходит, а быт остается, желание говорить остается. Самое большое счастье — засыпать и просыпаться с любимым человеком», – отметил Виктор.

По его словам, супруги – в первую очередь друзья. И у него нет никого ближе жены.

Знаменитость подчеркнул, что дети учат смирению. Ребенку можно сколько угодно раз что-то запрещать, но он все равно будет поступать по-своему, и это правильно, так как каждому нужен свой жизненный опыт.

Также актер раскрыл правду о себе. Логинов утверждает, что является реалистом.

«Мой стакан не наполовину полон и не наполовину пуст, в нем просто есть вода», – сказал Виктор.

Он сообщил, что считает себя коммуникабельным человеком, но, бывает, накатывает большая усталость и актер не хочет никого видеть.

Виктор заключил, что если была бы возможность вернуться в прошлое, то он выбрал бы менее зависимую профессию, например стал бы «талантливым прорабом и строил дома».

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