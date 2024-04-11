«Открывала рот, чтобы петь, и кукарекала»: Суханкина потеряла голос после гибели ребенка

10 апреля экс-солистке группы «Мираж» Маргарите Суханкиной исполнилось 60 лет. Артистке удалось построить успешную карьеру, но личная жизнь певицы была непростой. Ей так и не удалось родить своих детей. Звезда решила поделиться откровениями на деликатную тему, связанную с материнством.

Когда артистка была замужем второй раз, она забеременела, но супруг уговорил ее сделать аборт. Он говорил певице, что из-за ее тяги к алкоголю ребенок может родиться больным или сумасшедшим. Бабушка Суханкиной тогда тоже посоветовала прервать беременность. Знаменитость послушалась мужа и пошла на операцию на позднем сроке.

После аборта Маргарита буквально сразу же забеременела во второй раз. Тогда она твердо решила оставить малыша. Ребенка она выносила до второго месяца, но, к сожалению, он погиб.

Бывшая солистка «Миража» очень тяжело пережила случившееся. Артистка засыпала в слезах и просыпалась в слезах.

«Потеряла голос, перестала петь. Открывала рот, чтобы петь, и… кукарекала. Мой вокальный голос вообще ушел. Думала, что он не вернется. Лишь через год все вернулось на круги своя», — вспомнила она в эфире программы «Жизнь и судьба» на канале «Россия».

В 2013 году Маргарита усыновила двоих детей — девочку Валерию и мальчика Сергея. Они являются смыслом жизни для артистки, которая активно участвует в их воспитании.

Уже несколько лет певица состоит в отношениях с мужчиной, с которым она не расписывалась официально. Однако она решила отметить юбилей без своей семьи.