«Открываешь холодильник – а там мышь повесилась»: актриса Елена Николаева о тяжелом детстве

Актриса Елена Николаева рассказала о тяжелом детстве и финансовых трудностях, с которыми столкнулась ее семья. Звезда в интервью WomanHit.ru заявила, что не стала бы возвращаться в 90-е.

Знаменитость снималась в сериале «Лихие». Она призналась, что сама с удовольствием смотрит серии. Актриса назвала эту работу сложной, но интересной.

«Мы снимали кино про непростых людей, точнее, про людей с очень непростой судьбой. Не пожелаешь таких «лихих» испытаний никому, и возвращаться в 90-е мне не хочется», – поделилась звезда.

Елена отметила, что в 1993-м году ей было 10 лет. И она считает это время тяжелым, мрачным и серым. Именно тогда у нее умерла бабушка, но тяжело было не только из-за этого. Семья столкнулась с финансовыми трудностями.

«Как и большинство семей тогда: открываешь холодильник – а там мышь повесилась. Нашим детям сейчас сложно такое представить. Пара новых туфель уже была большим счастьем. Их покупали на два размера больше, «на вырост», а пока подкладывали в носок ватку», – рассказала артистка.

Женщина призналась, что родители всеми силами старались сделать детство детей счастливым. Она росла с сестрой. Их мать была артисткой балета и часто ездила за границу, откуда привозила подарки. Но это было в конце 80-х годов.

«Помню кроссовки на светящейся платформе, в которых я щеголяла в школе. И кстати, у меня была потрясающая фарфоровая кукла, кажется, из Германии», – добавила Николаева.

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