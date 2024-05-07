«Чьи-то фантазии»: в Кремлевском дворце открестились от Кристины Орбакайте

В Государственном Кремлёвском дворце (ГКД) опровергли появившуюся в СМИ информацию о приглашении уехавшей в США певицы Кристины Орбакайте выступить на концерте «Всё лучшее — детям!».

Заместитель генерального директора ГКД Константин Ярошевский в беседе с ИА Регнум заявил, что новость о приглашении дочери Аллы Пугачевой выступить в Кремле – «просто чьи-то фантазии».

«На официальном сайте Государственного Кремлёвского Дворца указан список артистов, которые примут участие в этом концерте. Орбакайте там нет», - отметил представитель концертного зала.

При этом он подчеркнул, что список не окончательный, в него могут вноситься изменения из-за форс-мажорных обстоятельств. Кроме того, Ярошевский заверил, что впервые узнал о возможном выступлении артистки на мероприятии 1 июня от журналистов.

«Возможно, это просто желание помусолить данную тему или просто чьи-то фантазии», — предположил представитель Кремлевского дворца.

Ранее стало известно, что Кристина Орбакайте согласилась бесплатно выступить в Кремлёвском дворце в честь Дня защиты детей. Организатором мероприятия выступил Вячеслав Шаинский (сын знаменитого советского композитора Владимира Шаинского).