«Ему никто не поможет»: Учитель оценил будущее оскандалившегося Кологривого

Режиссер и продюсер Алексей Учитель поделился мнением о будущем звезды «Слова пацана» Никиты Кологривого после устроенного им пьяного дебоша в ресторане Новосибирска. Его слова приводит Kp.ru.

Кинематографист уточнил, что считает Кологривого талантливым, однако ему следует задуматься над своим поведением. Он подчеркнул, что в настоящий момент будущее звезды «Слова пацана» как актера — в его собственных руках.

«От него все зависит, ему никто не поможет, кроме него самого. Если он не осознает это, то дальше просто будет терять в качестве того, что он делает на экране», — заявил Учитель.

Вдобавок режиссер пожелал Кологривому правильно расставить приоритеты и заняться поиском себя на экране.

«Могу только пожелать ему быстрее понять, что главное то, что он делает, его за это ценят», — подытожил он.

Напомним, в ночь на 19 марта Никита Кологривый устроил скандал в ресторане Новосибирска и укусил официантку. В результате Центральный суд Новосибирска назначил артисту 7 суток административного ареста.

Ранее сообщалось, что Burger King запретил Кологривому появляться в их заведениях.