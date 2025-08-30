Открыто поддерживал Зеленского: Вика Цыганова выступила против возвращения на ТВ Юлия Гусмана

Певица Вика Цыганова раскритиковала возвращение уехавшего в США Юлия Гусмана на российское телевидение. Он стал членом жюри нового сезона шоу «Звезды» на НТВ.

Исполнительница хита «Приходите в мой дом» напомнила, что в 2022 году Гусман перестал появляться на телевидении. При этом ранее он был постоянным членом жюри в КВН. Кроме того, в 2023 году Юлий Соломонович объявил об эмиграции в США.

«Жизнь в Нью-Йорке, тем не менее, не мешала Гусману регулярно прилетать на Родину и зарабатывать здесь. В России до сих пор находятся люди, готовые сотрудничать с беглым режиссером несмотря на то, что с 2022 года он и слова доброго не сказал о бойцах в зоне СВО, а в 2019 году открыто поддерживал Владимира Зеленского», - написала Цыганова в своем Telegram-канале.

По словам певицы, Гусман называет заклятым врагом режиссера Никиты Михалкова и целенаправленно пропагандирует все, что связано с развратом, безвкусицей и нетрадиционными ценностями.

«Эти жидкие Соломоновичи, они везде — в любую, даже самую маленькую щелку пролезают. Там, где власть и деньги — там они», - заключила Цыганова.

Ранее Гусман признался, что он очень рад переезду в США, так как там проживает его семья и теперь есть возможность чаще видеться с внуками.