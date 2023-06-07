Открыта для любви: Полину Гагарину застукали на свидании с новым избранником

36-летняя певица Полина Гагарина раскрыла личность своего нового возлюбленного. Их застали гуляющими в Нарышкинском сквере вместе с сыном звезды, 15-летним Андреем, которого она родила от первого мужа, Петра Кислова.

Роман кажется серьезным, возлюбленный Гагариной уже знаком с ее детьми. Об этом сообщает Super.ru. У певицы также есть дочь Мия от второго мужа Дмитрия Исхакова.

Как стало известно, новый избранник Гагариной — 36-летний солист ее балета, Станислав Миков из Йошкар-Олы. Пара работает вместе уже более пяти лет. До этого танцовщик встречался с Оксаной Стратупат, солисткой танцевальной команды «Руки Вверх!»

Ранее артистка уже делилась со своими подписчиками возникновением нового чувства к человеку, с которым долгое время работает на одной сцене.

Напомним, вторым мужем певицы был фотограф Дмитрий Исхаков. Многие говорили, что союз распался именно из-за неравного брака, в котором было место зависти в сторону преуспевающей певицы.

Ранее мы писали, что также могло послужить причиной разрыва бывших супругов — Гагариной и Исхакова.