Открылось желудочное кровотечение: жена Леши Свика раскрыла подробности госпитализации артиста

Певец Алексей Норкитович, выступающий под псевдонимом Леша Свик, попал в больницу с желудочным кровотечением. Об этом в личном блоге сообщила жена исполнителя хита «Малиновый свет» Ксения Ткачева.

По словам женщины, проблемы со здоровьем у всей семьи начались в первых числах мая. Сначала заболела она сама, потом их двухлетняя дочь, а последним слег и Алексей. В итоге экстренная медицинская помощь понадобилась только главе семейства, его увезли на скорой в одну из московских больниц.

«Леху забрала скорая, положили в больницу с внутренним кровотечением желудка. Я не знаю, что это и почему, все ведь было хорошо. Мы ведем здоровый образ жизни и не пьем алкоголь», — разоткровенничалась Ткачева.

Причину ухудшения состояния Свика она назвать не смогла. Подробности после госпитализации артиста и точный диагноз его жена также не разглашала. Ксения отметила, что уже навестила мужа в больнице. Она опубликовала черно-белый снимок, на котором запечатлен лежавший на больничной койке артист, укрытый одеялом.

Сам Свик ситуацию не комментировал, последний пост в его Telegram-канале был опубликован 8 мая. Судя по всему, артист накануне госпитализации выступал с концертом.

Напомним, после рождения ребенка пара неожиданно рассталась. Ксения Ткачева обвиняла мужа в измене с дамой, которая присутствовала на их свадьбе.

Сообщалось, что пара все же воссоединилась вновь. Ксения Ткачева заявила в соцсетях, что в тот период была совсем молода, и они «толком друг друга не знали».