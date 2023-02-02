Открылось желудочное кровотечение: певицу Викторию Янсонс госпитализировали после выпитого антижира

44-летняя певица из Санкт-Петербурга Виктория Янсонс экстренно госпитализирована с симптомами отравления. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что артистка выпила антижир, после чего ей стало плохо. Приехавшие на вызов медики приняли решение доставить ее в больницу, после чего девушку сразу поместили в токсикологическую реанимацию.

По предварительной информации, врачи диагностировали Виктории ожог пищевода и желудка. Также сообщается, что у нее открылось желудочное кровотечение.

На данный момент Янсонс находится в крайне тяжелом состоянии. Медики сражаются за ее жизнь. Однако, что именно произошло с певицей, зачем она приняла антижир – пока неизвестно.

Напомним, что вчера прямо с репетиции спектакля в больницу был доставлен 73-летний актер Борис Щербаков. Сын артиста вышел на связь с журналистами после новостей о госпитализации отца и назвал причину, по которой врачам пришлось отказывать ему помощь.