«Открою секрет»: Ксения Бородина рассказала, откуда у нее деньги на новую квартиру в Москве

Накануне телеведущая Ксения Бородина поделилась с подписчиками новостью — она купила квартиру в Москве. Знаменитость опубликовала в соцсети фото с ключами и заявила, что «сделала себе подарок». Однако экс-ведущую «Дома-2» столкнулась с критикой из-за покупки дорогостоящей недвижимости. В личном блоге Ксения Бородина ответила недоброжелателям, «считающим» ее деньги.

Новость о том, что знаменитость приобрела квартиру в элитном жилом комплексе в центре Москвы, вызвала негодование некоторых пользователей Сети.

«Ну откуда у нее столько денег?» — написала одна из подписчиц.

Ксения Бородина не оставила вопрос без внимания и напрямую обратилась к «завистнице» в личном блоге.

«Милая, считать чужие деньги нехорошо, но открою тебе секрет: я много работаю. Работаю сама, давно и горжусь своими достижениями. Если бы я тратила время на понимание, откуда у других столько денег, то своих бы не имела», — высказалась телеведущая.

По информации источников, новая квартира Ксении Бородиной находится в высотке с видом на «Москва-Сити» и Парк Победы на Поклонной горе.

Ранее мы писали о том, что модель Александра Маслакова высказалась о новом возлюбленном Ксении Бородиной. Недавно знаменитость призналась, что состоит в отношениях с участником реалити-шоу «Последний герой. Русский сезон» Николаем Сердюковым.