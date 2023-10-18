Откровенные фото и провокационные посты: бывшие девушки Славы Комиссаренко имеют общую черту

Семейное счастье комика Славы Комиссаренко внезапно разбилось о темное прошлое его избранницы — Юлии Шашковой. Оказалось, что девушка работала вебкам-моделью, о чем не говорила до свадьбы своему возлюбленному. Пока пара еще не распалась, но, по некоторым сообщениям, находится на грани. Если развод все-таки состоится, что Юлия окажется в списке бывших девушек юмориста, которых объединяет одна черта — любовь выставлять свое тело на показ.

StarHit собрал информацию об экс-возлюбленных комика и выяснил, что они чем-то напоминают Шашкову. Например, бывшая девушка Славы по имени Алена любила делать провокационные снимки и посты с отдыха. Кроме того, она не стесняется демонстрировать своим подписчикам кружевное белье и себя в обтягивающих силуэтах.

Некоторое время стендапер состоял в отношениях с Ольгой Фомичевой. Она тоже любила делиться фотографиями, которые приковывают внимание мужчин: в роли ученицы на одних снимках, а на других — в роли самой себя, правда, совершенно обнаженной.

Ранее супруга Комиссаренко впервые высказалась о скандале, связанным с ее прошлым местом работы. Девушка простила себя за эту историю.