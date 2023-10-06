«На этом ставлю точку»: жена Славы Комиссаренко оправдалась за работу вебкам-моделью

Избранница Славы Комиссаренко Юлия впервые высказалась о скандале, связанным с ее прошлым местом работы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Через неделю после свадьбы комик узнал, что его новоиспеченная жена раньше была вебкам-моделью. Несмотря на то, что этот период длился недолго, около нескольких недель, юморист всерьез задумался о разводе. Слава отметил, что для него важно, когда близкий человек не врет и не скрывает какую-либо информацию о своем прошлом.

Долгое время Юлия Комиссаренко никак не комментировала сложившуюся ситуацию, однако теперь все же решила прервать молчание. Как говорит девушка, желание откровенничать на камеру было связано с юношеским инфантилизмом, но она уже повзрослела и прошла этот этап.

«Я простила себе эту ошибку и на этом ставлю точку всей этой истории», – заявила она.

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