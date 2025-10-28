«Откровенное вранье»: скандальный стилист Овечкин задолжал еще одной певице

Мари Краймбрери оказалась еще одной звездой, обманутой стилистом Николаем Овечкиным. Продюсер певицы Алена Михайлова заявила, что против него подан иск в суд.

В недавнем интервью стилист сказал, что вернул деньги звездам, перед которыми у него были долговые обязательства, в том числе и Мари Краймбрери. Но Михайлова назвала слова Овечкина ложью.

«До последнего мы не считали правильным выносить это в публичную плоскость. Но не реагировать на откровенное враньё не в наших правилах», — написала представитель знаменитости.

Как пояснила продюсер, Овечкин не выполнил обязательства перед певицей и не вернул ей деньги. Представители артистки подали заявление о взыскании долговой задолженности и собираются подать второй иск. Сумма требований составила около 9 млн рублей.

Михайлова отметила, что стилист получал деньги, систематически не выполнял обязательства и снова просил определенные суммы, придумывая разные предлоги.

Представитель Краймбрери пообещала рассказать подробнее обо всем в деталях, как только это будет возможно с юридической точки зрения. Пока она предостерегла коллег от взаимодействия с Николаем.

Напомним, первой обвинила Овечкина в мошенничестве певица Инстасамка. После этого стилист заявил, что находится в долговой петле.