«Долговая петля на шее»: стилист Овечкин прервал молчание после обмана Инстасамки

Стилист Николай Овечкин заявил, что находится в долговой петле. Об этом стало известно из соцсетей.

В сентябре певица Инстасамка пожаловалась на Николая Овечкина. Она рассказывала, что заплатила стилисту деньги за работу, однако сам он никакого участия в подборе одежды для съемок не принимал. Вместо этого стилист нанял неизвестных людей, которые потребовали за свою работу денег с певицы.

Спустя месяц после случившегося Овечкин прервал молчание и заявил, что испытывал большие финансовые проблемы.

«Сегодня, когда большая часть из всего случившегося стала достоянием медийного поля, я прекрасно понимаю, что нужно было еще в мае останавливать все процессы и не затягивать эту долговую петлю на собственной шее», — рассказал он.

Стилист принес извинения Инстасамке и другим его клиентам, которые жаловались на невыполненную работу.

«Вы, разумеется, ждете моего комментария по ситуации с Дашей, и здесь не будет срача и оправдательных монологов на эту тему. Я приношу свои искренние извинения всем, кто когда-либо пострадал от моей трудовой деятельности», — заявил он.

