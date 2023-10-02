Максим Галкин* готов чинить концертные залы в Казахстане ради выступлений

Юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) намерен до последнего биться за возможность выступить в Казахстане. Он написал в одной из социальных сетей пост, в котором задал вопросы представителям концертных площадок и предложил им свою помощь с ремонтом.

Артист должен был в скором времени прилететь в Казахстан, чтобы повеселить своих поклонников в Алма-Ате и Астане. Мероприятия были запланированы на 8 и 9 октября. Однако накануне, 1 октября, стало известно, что концертные площадки в эти даты будут закрыты на ремонт. Одна — из-за поломки механики сцены, а другая — из-за водопровода.

Для юмориста, который практически лишился прежних источников заработка, выступления в Казахстане крайне много значат. Поэтому он отреагировал на случившееся в оживленной форме и поделился своими мыслями на этот счет. Артиста интересует, может ли он помочь с ремонтом залов. Он адресовал этот вопрос представителям площадок и заявил, что очень уж хочет увидеться со зрителями. Кроме того, Галкин* поинтересовался, можно ли перенести концерты на другие даты и не возникнут ли в следующий раз проблемы с канализацией.

Ранее стало известно, что гонорары комика за границей упали в три раза. А все выступления в России он отменил еще в прошлом году.

*признан иноагентом на территории РФ