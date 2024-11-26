Отказывают ноги: шутивший над «Норд-Остом» блогер пожаловался на проблемы со здоровьем

34-летний блогер Юрий Хованский, против которого возбуждали уголовное дело за глумливую песню про «Норд-Ост», пожаловался на проблемы со здоровьем и в личной жизни. Исполнитель хита «Батя в здании» заявил, что у него отказывают ноги.

Блогер опубликовал в своем Telegram-канале фото с капельницей. У Хованского подозревают алкогольную полинейропатию. Если диагноз подтвердится, Юрию до конца жизни нельзя будет употреблять спиртное.

«А, ну еще вишенка на торте — мы с женой разводимся», — уведомил он подписчиков.

Хованский оказался в больнице, когда у него начали отказывать ноги. Сначала блогер подозревал, что у него просто защемило нерв, но все оказалось гораздо серьезнее.

Также Юрий пожаловался, что его беспокоит рвота желчью.

Стример прославился на всю страну в 2021 году, когда его задержали по уголовному делу об оправдании и пропаганде терроризма. Причиной стало выступление Хованского, в котором он высмеивал теракт на Дубровке. Блогер провел в СИЗО полгода. В июле 2022 года против него прекратили уголовное преследование из-за истечения срока давности.

Юрий женился на девушке Ксении в августе прошлого года. Говоря о причинах развода, он намекнул, что не последнюю роль в разрыве сыграло его пристрастие к алкоголю.

Ранее Юрий Хованский пожаловался на скучную жизнь в Европе. Он отметил, что во многих городах Европы грязнее, чем в Москве.