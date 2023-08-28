Антон Красовский призвал простить страдающих без Родины Земфиру* и Литвинову

Журналист Антон Красовский выступил с заявлением, в котором призвал простить певицу Земфиру*(Признана иноагентом на территории РФ) и актрису Ренату Литвинову. Обе после событий февраля прошлого года перебрались за границу. Но общественный деятель уверен – они там страдают.

Еще совсем недавно Красовский выступал против эмигрировавших артисток и осуждал коллегу Ксению Собчак, защищавшую их. Он говорил, что Земфира* предала Россию, и не согласился с ее негласным званием «голоса поколения». Однако спустя время мнение журналиста резко изменилось. Он встал на защиту исполнительницы и даже призвал остальных последовать его примеру.

По мнению Антона, и Земфира*, и ее подруга Рената Литвинова на самом деле не сделали ничего плохого, именно поэтому их необходимо простить и вернуть назад в Россию.

«Простите Земфиру. Им с Ренатой там очень плохо. Они хотят вернуться, страдают без родины. Ни Зема, ни тем более Рената ничего нам дурного на самом деле не делали», - написал Красовский в личном Телеграм-канале.

Напомним, что сейчас обе артистки живут и работают в Париже. Земфира* продолжает творческую и концертную деятельность, а ее подруга работает над собственными спектаклями.

Ранее стало известно об отмене концерта Земфиры* в Казахстане, и организаторы раскрыли правду обо всем, что там произошло.

*(Признана иноагентом на территории РФ)