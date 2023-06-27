«Отказывался выходить на сцену»: названо необычное условие для выступлений тяжелобольного Антонова

Звезды отечественного шоу-бизнеса нередко удивляют аудиторию своим поведением во время концертов. Однако причуды многие из них начинают проявлять еще до выхода на сцену. Так, райдеры большинства знаменитостей содержат такие необычные, а порой и странные пункты, что организаторам выступлений приходится сталкиваться с большими трудностями, чтобы их выполнять.

Как оказалось, одни из самых жестких условий прописаны в райдере 78-летнего певца Юрия Антонова, который уже долгое время не участвовал в концертах из-за проблем со здоровьем. Организаторы площадок, с которыми работал артист, вспоминают, что он большой ценитель хорошего алкоголя, именно поэтому без бутылок элитного алкоголя он просто отказывался от сотрудничества. У него в требованиях прописано, какое именно спиртное должно быть. Стоит оно 40 тысяч рублей. А запрашивал Антонов на каждое шоу по 2 экземпляра.

Примечательно, что, если организаторы по каким-то причинам не могли достать любимое вино композитора, он требовал, чтобы вину загладили равнозначной суммой. «Приходилось покупать вино. Иначе артист отказывался выходить на сцену», - поделились источники издания kp.ru.

Ранее стало известно, что, несмотря на операции и обращение к народной китайской медицине, Юрий Антонов продолжает испытывать ужасные боли в ноге.