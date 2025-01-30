«Ничего себе»: Ларису Долину заподозрили в злоупотреблении фотошопом

Певицу Ларису Долину заподозрили в злоупотреблении фотошопом после публикации в личном блоге снимка, на котором 69-летняя певица выглядела неестественно молодо.

Артистка рассказала о прошедших в Калининграде, Костроме и Ярославле гастролях и дополнила пост фотографией, на которой предстала с идеальным зачесом и ярким макияжем. Для выхода на сцену певица выбрала черный пиджак с принтом в виде крупных алых роз. На плече у нее также красовалась вставка из бордового шифона. Образ Долина дополнила крупными серьгами золотого оттенка с зелеными камнями.

«Я очень люблю гастрольные поездки со своим Долина бэнд. Нет ничего лучше концертов с живым звуком и суперпрофессиональными музыкантами. Я бы даже употребила слово «монстры», разумеется, в самом лучшем смысле этого слова», - подписала снимок Лариса Александровна.

При этом пользователи Сети обвинили исполнительницу хита «Погода в доме» в обмане. Комментаторы отметили, что Долина не выглядела так, как на фото, даже в молодости.

«Ничего себе, сколько фотошопа нахлобучили. И без фотошопа для своих лет выглядите прекрасно»; «Разве это Долина? Не могу понять», - написали поклонники.

Кроме того, комментаторам не понравился внешний вид музыкантов, выступающих с Долиной. По мнению поклонников певицы, участники ее бэнда выглядят слишком безликими на ее фоне.

«Зрителю приятнее было бы видеть артистов в более праздничной одежде», - выразила уверенность посетившая концерт поклонница.