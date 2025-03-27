Филипп Киркоров принял участие в съемках нового реалити-шоу

Российский певец Филипп Кирокоров принял участие в новом реалити-шоу. Для участия в съемках ему пришлось отправиться в Марокко.

У исполнителя уже есть за плечами подобный опыт — он появлялся на проекте того же формата в 2024 году.

Как сообщает StarHit, в новом шоу героями станут 22 человека, которые будут жить на «шикарной вилле» и вести скрытую борьбу. Трое из них изначально будут «темными», а остальные — «светлыми». Задача «светлых» заключается в вычислении «темных» — однако перейти на их сторону может любой.

Издание также утверждает, что Киркоров должен сыграть роль «джокера» — персонажа, который, появляясь в игре, резко меняет ход событий.

Ранее тату-мастер заявил, что 57-летний Киркоров страдает «синей болезнью».