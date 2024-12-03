Отец решил выселить из квартиры: как живет 56-летняя дочь Евгения Петросяна

Известный российский юморист Евгений Петросян намерен лишить недвижимости свою 56-летнюю дочь Викторину. Наследница комика, как и он сам, пока не прокомментировала ситуацию. Известно, что сейчас женщина проживает не в РФ, а в Соединенных Штатах, и, возможно, узнала о решении отца из СМИ.

Последние несколько лет отношения между Петросяном и Викториной складываются не очень хорошо. Вероятно, дело в том, что дочь поддержала Елену Степаненко в конфликте с отцом. Бывшие супруги разошлись после долгих лет брака, а дележка имущества заняла целых три года и проходила крайне шумно, передает Экспресс газета.

Не известно — поддерживает ли звездный отец отношения с дочерью, которая проживает за океаном. Женщина переехала в США, родила там двоих детей, а после решила остаться. До переезда за границу Викторина окончила исторический факультет и работала организатором художественных выставок в Москве. Также у нее есть цикл передач на телеканале «Культура».

Ранее в Сети предположили, зачем Петросян решил через суд выписать дочь из квартиры. Адвокат Елена Сенина предположила, что, возможно, речь идет о завещании.