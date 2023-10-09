Максим Галкин* рассказал о недвижимости и счетах в банках, оставшихся в России

Юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) заявил, что его недвижимость и счета в банках остались в России. Ранее ходили слухи, что он уехал из страны с целью спасти состояние – большая часть денег, якобы, хранилась за границей.

На этот раз Галкин* заявил – все средства остались в России.

Подробности приводит сайт mk.ru. Издание обратило внимание на диалог юмориста и подписчицы в соцсетях.

Женщина заявила: «Все прекрасно понимают, почему вы отреклись от России, терять недвижимость и счета в банках очень не хочется».

На это Галкин* ответил: «Недвижимость и счета в банках остались в России».

Ранее сообщалось, что юморист вместе с семьей находится в бомбоубежище в Израиле. Там есть все, что необходимо, а двое детей Галкина* расположились на диване.

*признан иноагентом на территории РФ