Максим Галкин* рассказал о недвижимости и счетах в банках, оставшихся в России
Максим Галкин* заявил, что его недвижимость и счета в банках остались в России.
© Lomohov Anatoly/East News
Юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) заявил, что его недвижимость и счета в банках остались в России. Ранее ходили слухи, что он уехал из страны с целью спасти состояние – большая часть денег, якобы, хранилась за границей.
На этот раз Галкин* заявил – все средства остались в России.
Подробности приводит сайт mk.ru. Издание обратило внимание на диалог юмориста и подписчицы в соцсетях.
Женщина заявила: «Все прекрасно понимают, почему вы отреклись от России, терять недвижимость и счета в банках очень не хочется».
На это Галкин* ответил: «Недвижимость и счета в банках остались в России».
Ранее сообщалось, что юморист вместе с семьей находится в бомбоубежище в Израиле. Там есть все, что необходимо, а двое детей Галкина* расположились на диване.
*признан иноагентом на территории РФ