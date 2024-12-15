Отказавшаяся от суррогатной матери Дробязко впервые стала мамой в 52 года

52-летняя фигуристка Маргарита Дробязко впервые стала мамой. С рождением дочки спортсменку и ее супруга Повиласа Ванагаса поклонники поздравили в официальном фан-аккаунте пары.

Супруги пока никак не комментировали эту новость и не давали комментариях, но преданные поклонники все сделали за них. Они невероятно рады появлению пополнению в семье фигуристов. Фанаты сообщают, что Маргарита и Повилас стали родителями дочки.

«Дорогие Маргарита и Повилас! С огромной радостью и теплом в сердце поздравляем вас с этим чудесным событием — рождением вашей доченьки! Ваш дом наполнился светом и счастьем, а вместе с ним пришла новая жизнь, полная надежд и мечт», — написали фанаты.

Они пожелали малышке расти здоровой, счастливой и жить яркой, насыщенной жизнью, а ее родителям — терпения и безусловной любви.

Дробязко и Ванагас поженились в 2000 году, но детей заводить не торопились, предпочтя им карьеру. Новость о беременности Маргариты удивила поклонников — они не ожидали, что спортсменка решится на этот шаг в таком возрасте.

Напомним, в Сети предполагали, что супруги прибегнут к помощи суррогатной матери, но Маргарита устроила беременную фотосессию. Стало ясно, что она рожала самостоятельно.