52-летняя Маргарита Дробязко устроила беременную фотосессию после новостей о суррогатном материнстве

Фигуристка Маргарита Дробязко готовится впервые стать мамой. Перед родами спортсменка решила устроить беременную фотосессию, чтобы у нее остались кадры с времени, когда она была в ожидании малыша.

В личном блоге Маргарита поделилась снимками, сделанными в профессиональной студии. Она была не одна, а вместе с мужем Повиласом Ванагасем. Супруги выбрали для съемки несколько повседневных образов — один был в светлых оттенках, а другой в темных домашних нарядах.

«Всего неделька до встречи с крохой», - подписала кадры фигуристка.

Напомним, что в ноябре появилась информация, что Дробязко с мужем решили обратиться к суррогатной матери, чтобы стать родителями. Никаких комментариев по этому поводу фигуристы не давали, но своей фотосессией они положили конец всем слухам.

Маргарита Дробязко стала женой Повиласа в 2000 году. Однако до сих пор у них не было детей. Пол ребенка, которого сейчас вынашивает спортсменка, пара пока не раскрывает.

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