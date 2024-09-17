«Отказано в передаче жалобы для рассмотрения»: Максим Галкин* не смог избавиться от статуса иноагента

Верховный суд России не стал рассматривать жалобу шоумена Максима Галкина*(признан иноагентом на территории РФ) на отказ в исключении его имени из реестра иностранных агентов.

«Отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании»,- сказали в суде РИА Новости.

При этом в ведомстве не пояснили причину такого решения.

В 2022 году Галкина* признали иноагентом из-за антироссийских постов в социальных сетях. Кроме того, в Сети появились многочисленные видеоролики с выступлениями шоумена на политические темы. В одном из видео артист призывал переводить деньги в австрийский фонд, отмечая, что организация якобы исключительно гуманитарная.

В конце мая Второй кассационный суд общей юрисдикции отказался исключить Галкина* из реестра иностранных агентов. В 2023 году муж Аллы Пугачевой также пытался добиться исключения из иноагентского списка, однако Замоскворецкий суд встал на сторону Минюста РФ, позже апелляция утвердила решение.

В 2022 году Галкин* публично высказался против России и улетел в Израиль вместе с семьей. После обострения израильско-палестинского конфликта звездное семейство перебралось на Кипр, однако там Алле Пугачевой было некомфортно из-за жаркого климата. Сейчас семейство находится в Юрмале.

Ранее народная артистка РФ Татьяна Васильева заявила, что Максим Галкин* оказался «по-черному неблагодарным».

*Признан иностранным агентом на территории России