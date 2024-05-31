«Отказался от постельной сцены»: известный композитор рассказал о съемках с Боярской

Композитор Александр Клевицкий рассказал, что отказался от постельной сцены с актрисой Елизаветой Боярской. На съемках клипа мужчина не выдержал и уснул. Об этом он вспомнил в беседе с сайтом WomanHit.ru.

Знаменитость признался, что не только работал в студии, но и снимал клипы. Так, главной героиней музыкального видео с Клевицким «Прикосновение» стала известная актриса Елизавета Боярская.

«По сюжету немолодой состоятельный человек подвозит на машине молоденькую студентку и показывает ей красивую жизнь. Я же, как ни старался режиссер, выглядел слишком молодо. Ни грим, ни трехдневная щетина не спасали», – поделился композитор.

Александр рассказал, что режиссер придумал выход из ситуации. Он целых три дня не давал мужчине спать.

«От постельной сцены, которая была в сценарии, я отказался, мне хотелось сохранить это удивительное чувство нежности и чистоты, которое было в клипе. И в итоге я укладываю героиню спать, а просыпаемся мы в разных постелях», – добавил Клевицкий.

Композитор вспомнил, что во время съемок в кровати реально уснул, да так, что его не могли разбудить. Он считает, что он запомнился Боярской как самый «сонный партнер».

Ранее Александр Клевицкий давал большое интервью порталу «Страсти», где рассказал о сотрудничестве с Александрой Пахмутовой, работе с Мариной Хлебниковой и объяснил, почему не слушает творчество рэп-исполнителей.