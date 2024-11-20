Отказался от лечения? Почему Василия Ливанова выписали из больницы раньше времени

Актера Василия Ливанова выписали из больницы, куда он попал 13 ноября. Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, решение отпустить пациента домой врачи приняли, так как он отказался от дальнейшего обследования.

В неотложку Ливанов попал из-за анемии и язвы желудка с кровотечением. Его поместили в реанимацию, а затем в отделение интенсивной терапии. Спустя несколько дней медики зафиксировали положительную динамику в состоянии актера. 18 ноября врачи собирались назначить пациенту дополнительные обследования, однако получили отказ.

SHOT отмечает, что Василий Борисович настолько захотел домой, что решил не проходить дальнейшее лечение в больнице. Так как его состояние было стабильным на тот момент, сотрудники клиники пошли ему навстречу и, дав рекомендации, выписали его.

Напомним, что жена актера Елена Ливанова делилась, что в больницу они с мужем поехали планово, чтобы сдать анализы и проверить здоровье. Звезда кино жаловался на боли в животе, но врачи смогли ему помочь.

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