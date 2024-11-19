«Было проблематично разговаривать, потерял голос»: как живет 77-летний Малежик после инсульта

Певец Вячеслав Малежик рассказал о своей жизни после инсульта. Несмотря на сложности восстановления, он смог поправиться и даже вернуться к обычной жизни. Сейчас он вновь пишет песни и даже выступает перед поклонниками.

По словам 77-летнего музыканта, он не сомневался, что сможет успешно пройти реабилитацию. Когда он попал в больницу, то думал лишь о том, успеет ли восстановиться за пару месяцев, чтобы дать большой концерт.

«Вы знаете, что у меня случился инсульт и была поражена правая сторона — правая рука и правая нога. Для меня было проблематично разговаривать, я в значительной степени потерял голос, но у меня никогда не возникало мысли, что я не восстановлюсь. <…> моя профессия мне помогала», - рассказал Малежик в беседе с mk.ru.

После инсульта врачи рекомендовали певцу ограничить физические нагрузки, поэтому ему пришлось отказаться от занятий плаванием. Зато у Вячеслава Ефимовича, по его словам, «открылась» новая способность. Он научился быстро рифмовать и писать стихи. Сейчас он активно развивает карьеру.

«В этом месяце у меня было порядка десяти концертов, а до этого я позволил себе отдыхать», - поделился Малежик.

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