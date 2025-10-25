«Отказался от еды и воды, понимал, что смерть скоро»: Аскольд Запашный вспомнил, как уходил его отец

Артист цирка Аскольд Запашный вспомнил о последних днях жизни отца, умершего после трех инсультов. В эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ дрессировщик рассказал, что перед уходом Вальтер Запашный отказывался от еды и воды.

Незадолго до смерти представитель цирковой династии Запашных перенес три инсульта, из-за чего ему было трудно говорить. Впоследствии состояние Вальтера Запашного ухудшилось настолько, что он уже не мог вставать с кровати и отказывался от еды и воды.

«Сначала он отказался от еды, потом перестал пить, просто лежал. Мы пытались каким-то образом его стимулировать, а он просто смотрел на нас, такой очень странный взгляд, я впервые увидел такой у человека. Как будто было смирение, мудрость в глазах, наблюдение и грусть с легкой улыбкой, как будто он знал все и понимал, что смерть скоро будет. Когда я отъехал в магазин, мне позвонила тетя и сказала, что папы больше нет», — поделился Аскольд Запашный.

Вспомнил артист и о том, как однажды его отец выжил после нападение тигрицы, убившей нескольких человек. В тот день Вальтер Запашный впервые выступал с хищниками, но в какой-то момент отвлекся, и тигрица Багира набросилась на него. Однако, несмотря на случившееся, дрессировщик продолжал работать с животным.

«В шею вцепилась, она сломала ему шею, очень сильно его порвала, завалила на землю. Его отбивали братья. Когда очнулся, спросил, что с Багирой, сказал: „Ни в коем случае ее не трогайте, она ни в чем не виновата“. Он к ней пришел, когда врачи разрешили, продолжил с ней работать и до конца жизни с ней работал», — рассказал младший брат Эдгарда Запашного.

Позднее выяснилось, что Багира была настоящим людоедом, ее жертвами стали несколько человек: «Реальный людоед, она до этого убила много людей».

Напомним, отец Аскольда и Эдгарда Запашных ушел из жизни 27 августа 2007 года, ему было 79 лет.

