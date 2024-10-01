55-летний певец Стас Михайлов снялся в джинсах и ботинках почти за 2 млн рублей. Артист показал новый образ в соцсети.

В личном блоге Стаса появился снимок, на котором он позирует на террасе дома. Для съемки певец выбрал куртку, обтягивающую футболку, джинсы с крестами и кожаный ремень. Большая часть его образа принадлежит бренду Chrome Hearts. Известно, что джинсы от данного производителя стоят 1 547 619 рублей, а ремень — 270 тысяч.

Также на Михайлове были ботинки от Walter Van Beirendonck. Их стоимость составляет 100 тысяч рублей.