НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 01 октября 2024, 14:30
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55-летний певец Стас Михайлов снялся в джинсах и ботинках почти за 2 млн рублей

55-летний певец Стас Михайлов снялся в джинсах и ботинках почти за 2 млн рублей

© Starface.ru

55-летний певец Стас Михайлов снялся в джинсах и ботинках почти за 2 млн рублей. Артист показал новый образ в соцсети.

В личном блоге Стаса появился снимок, на котором он позирует на террасе дома. Для съемки певец выбрал куртку, обтягивающую футболку, джинсы с крестами и кожаный ремень. Большая часть его образа принадлежит бренду Chrome Hearts. Известно, что джинсы от данного производителя стоят 1 547 619 рублей, а ремень — 270 тысяч.

Также на Михайлове были ботинки от Walter Van Beirendonck. Их стоимость составляет 100 тысяч рублей.

55-летний певец Стас Михайлов снялся в джинсах и ботинках почти за 2 млн рублей

© Скриншот фото, Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Ранее кардинально преобразившегося Стаса Михайлова назвали в Сети «вторым Филиппом Киркоровым». Подробности читайте в этой новости.

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Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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