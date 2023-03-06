«Отказался искать и ловить»: Ирена Понарошку озвучила необычную причину развода с супругом

Телеведущая Ирена Понарошку часто делится подробностями личной жизни. В 2020 году артистка развелась с мужем Александром Листом, выступающим под псевдонимом DJ List. На днях звезда раскрыла причину разрыва.

Знаменитость в беседе с подписчиками призналась, что развелась с мужем из-за таракана. Она поделилась историей, которая произошла с супругами на отдыхе в Таиланде. Об этом пишет Газета.Ru.

«Однажды ночью в Таиланде у меня по лицу пробежал 7-сантиметровый таракан. А бывший муж отказался его искать и ловить. Вот почему мы и развелись», — пошутила Ирена.

Поклонники оценили чувство юмора теледивы, но так и не поняли, что на самом деле произошло между молодыми людьми.

Напомним, что Понарошку и Лист прожили в браке целых десять лет. У них есть двое детей: 11-летний Серафим и четырехлетний Теодор. Артистка рассказывала, что именно она приняла решение о разводе. Александр тоже не стал молчать. Диджей заявлял в соцсетях о том, что проблемы в браке начались из-за того, что жену не устраивала его зарплата. Несмотря на скандальные подробности, звезды смогли сохранить дружеские отношения и общаются по вопросам воспитания наследников.

Ранее певица Лолита Милявская рассказывала о том, что для нее важно в мужчине. Звезда после пяти разводов поняла, на что обращать внимание при знакомстве. Она призналась, что раньше вокруг «было достаточно идиотов» и не столь умных мужчин. Это связано с отсутствием свободного времени у певицы для личной жизни – то, что было рядом, ее не совсем устраивало.