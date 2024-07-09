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Опубликовано 09 июля 2024, 21:56
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Дача закрыта, с дочерью помогают поклонники: вдова Баталова рассказала о судьбе дома в Переделкино

Вдова Алексея Баталова сообщила, что дача актера в Переделкино закрыта .
Дача закрыта, с дочерью помогают поклонники: вдова Баталова рассказала о судьбе дома в Переделкино

© Lomohov Anatoly/East News

Дача актера Алексея Баталова в Переделкино закрыта и стоит без электричества. Об этом рассказала вдова артиста Гитана Леонтенко.

Она призналась, что семья перестала ездить в дачный дом после смерти актера.

«На поездки нужны деньги и силы. А у нас нет ни того, ни другого. Дача закрыта», - поделилась Леонтенко с сайтом NEWS.ru.

За неуплату в доме отключили электричество, а заниматься хозяйством некому, говорит супруга актера.

Также она рассказала о жизни дочери Марии, которая с рождения имеет ДЦП. Девушка передвигается на инвалидном кресле, а поклонники Баталова помогают ей посещать театральные премьеры, в том числе в Большом театре.

«Люди, которые Алешу помнят и уважают, гуляют с Машей», - сообщила Леонтенко.

Ранее стало известно, что актриса Наталья Дрожжина почти не встает с постели. Она сообщила о своем плохом самочувствии.

Ранее Дрожжиной дали 4 года лишения свободы условно по делу о наследстве Баталова. Ее муж получил реальный срок.

Источник фото:Lomohov Anatoly/East News
Источник:NEWS.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
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