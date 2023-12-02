Отказались пустить в эфир с флагом России: Малахов прокомментировал скандал с актером Мамаевым

Звезда фильма «Виват, гардемарины!» Михаил Мамаев оказался в центре скандала. Артист заявил, что ему якобы запретили носить кепку с флагом России на шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!». Однако сам телеведущий опроверг эту информацию.

Малахов высказался относительно возникшей ситуации в своем Telegram-канале. Он опубликовал фотографии, на которых Мамаев сидит в студии. При этом на голове у артиста красуется бейсболка с флагом России. Выложенные снимки телеведущий подписал фразой «без комментариев: фото из эфирной студии».

По словам Мамаева, его попросил снять кепку с флагом редактор шоу по гостям. Потом еще несколько человек из съемочной команды попросили об этом же, однако актер отказался выполнить просьбу и ввязался в спор, закончившийся скандалом.

Ранее сообщалось, что Малахов вышел в свет с сыном, которого не показывал с рождения. Сейчас мальчику шесть лет. Звездный отец взял его с собой в Театре кукол имени С.В. Образцова.