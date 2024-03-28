Ирина Понаровская рассказала, что родители Юлии Началовой знают не все о дочери. Об этом она призналась в YouTube-шоу «Света вокруг света».

Ирина Понаровская долгое время тесно общалась с Юлией Началовой. Знакомство двух звезд произошло на передаче «Утренняя звезда», где Понаровская была членом жюри. По воспоминаниям джазовой исполнительницы, она сама попросилась в шоу, когда услышала голос Началовой.

«Поняла, что это не девочка, а просто ангел, бриллиант для меня лично. Потому что то, что она делала в то время, не делал никто. И она была вся такая органичная, стильная, чудесная, чистая…» — отметила она.

После этого певицы начали дружить. Причем Понаровская призналась, что Началова полностью ей доверялась и рассказывала то, о чем не знали даже ее родители.

«Могу сказать с гордостью, что есть какие-то вещи, которые до сих пор ее мама и папа не знают. А знаю только я. Но я умею отпускать любя», — рассказала знаменитость.

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