«Отказалась от воды»: дочь тяжелобольной Анастасии Заворотнюк вынуждена экономить средства

Анна Заворотнюк считается самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе. О звездной маме, которая уже долгое время борется с онкологией, мало что слышно, а вот Анна ведет довольно открытый образ жизни, поэтому ее имя нередко мелькает в информационном пространстве. К слову, сегодня девушка вновь дала повод для обсуждений.

Совсем недавно наследница Анастасии вернулась в РФ. По словам знаменитости, ее приезд связан с семейными обстоятельствами. Оказавшись в своей столичной квартире, Заворотнюк приняла важное решение: ей нужно более разумно подходить к тратам, поэтому она отказалась от воды.

«У меня началась взрослая жизнь. Я решила аккуратно подходить к своим деньгам, распоряжаться ими правильно. Мы платим за воду по фиксированному счетчику. Я решила отказаться от нее. Почему я за нее плачу, если меня тут нет», — пояснила Анна.

Кроме того, Заворотнюк добавила, что взрослая жизнь ее «выводит из себя».

Несмотря на подобные откровения в личном блоге, о состоянии звездной мамы девушка по-прежнему не говорит. Напомним, уже долгое время звезда «Моей прекрасной няни» борется с глиобластомой — самой агрессивной формой рака.

Ранее коллега Анастасии раскрыла всю правду о жизни тяжелобольной актрисы и назвала ее борьбу с недугом «жертвоприношением». Подробности читайте в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой 74-летняя Людмила Поргина заявила, что ей не хватает пенсии в размере 53-х тысяч рублей. Полное высказывание Заслуженной артистки РФ смотрите здесь.