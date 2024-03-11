Были тошнота и головокружение: дочь Даны Борисовой призналась, что худела опасным способом по совету матери

Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина рассказала, что худеть с помощью средства для диабетиков ей предложила мать. Пока девочка делала уколы, чувствовала тошноту и головокружение.

Подробности она привела в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

Борисова начала использовать уколы со средством для диабетиков, пока дочь была в Корее.

«Потом она мне предложила, сказала: «Давай попробуем». Раз в неделю колола, целый месяц», - поделилась подросток.

По словам несовершеннолетней, она похудела, но понимала – «это ужасно».

«Пока колола были все стандартные побочки — тошнота, головокружение», - добавила Полина.

Гости программы были удивлены рассказом – ведущая Елена Ханга отметила, что делать такие вещи ребенку без консультации с врачом нельзя.

Дана Борисова защищала себя – она заявила, что препаратом пользуется «каждый второй» в шоу-бизнесе.

Ранее сообщалось, что Борисова показалась в больнице. Она рассказывала, что проблемы со здоровьем начались после использования средства, с помощью которого хотела похудеть.