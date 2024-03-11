Были тошнота и головокружение: дочь Даны Борисовой призналась, что худела опасным способом по совету матери
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Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина рассказала, что худеть с помощью средства для диабетиков ей предложила мать. Пока девочка делала уколы, чувствовала тошноту и головокружение.
Подробности она привела в программе «Звезды сошлись» на НТВ.
Борисова начала использовать уколы со средством для диабетиков, пока дочь была в Корее.
«Потом она мне предложила, сказала: «Давай попробуем». Раз в неделю колола, целый месяц», - поделилась подросток.
По словам несовершеннолетней, она похудела, но понимала – «это ужасно».
«Пока колола были все стандартные побочки — тошнота, головокружение», - добавила Полина.
Гости программы были удивлены рассказом – ведущая Елена Ханга отметила, что делать такие вещи ребенку без консультации с врачом нельзя.
Дана Борисова защищала себя – она заявила, что препаратом пользуется «каждый второй» в шоу-бизнесе.
Ранее сообщалось, что Борисова показалась в больнице. Она рассказывала, что проблемы со здоровьем начались после использования средства, с помощью которого хотела похудеть.