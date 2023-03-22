«Откачали»: Киркоров перенес последнюю операцию по изменению внешности

55-летний певец Филипп Киркоров перенес еще одну операцию по изменению внешности. На этот раз артисту делали осиную талию, идеальный пресс, грудь и бицепсы. После вмешательства хирурга он стал выглядеть, как 33 года назад.

Певец признался, что там, где поработал хирург, «все было заплывшее жиром».

«Все откачали и осталось только то, что было 33 года назад», - сказал исполнитель.

Молодое тело получилось вернуть, в том числе благодаря коррекции позвоночника.

Хирург Тимур Хайдаров, оперировавший Киркорова, отметил, что музыканта «сделали еще шикарнее, еще статнее, еще атлетичнее». Он добавил, что скоро все будут «в шоке» от внешнего вида поп-короля.

Ранее хирург рассказывал о феноменальном заживлении ран у Киркорова.