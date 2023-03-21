Медицина такого не помнит: раны у Киркорова от пластической операции склеились на третий день

Певец Филипп Киркоров недавно сделал пластическую операцию: омолодился и убрал ненужный жир. Хирург Тимур Хайдаров, оперировавший 55-летнего артиста, рассказал, что «склеивание» ран произошло на 3-4-й день, хотя обычно на это нужно 7-10.

Хирург в шутку отметил, что «на собаках дольше заживает», и подчеркнул, что у Киркорова – «невероятные результаты». Хайдаров заявил, что медицина такого не помнит.

«Физиологически рана заживает за 7-10 дней. У него «склеивание» происходит на 3-4-й день. Это действительно феноменально», - сказал специалист сайту mk.ru.

Он объяснил, что «феноменальному заживлению» способствовали «нереальная сила воля, хорошее здоровье, отличная генетика».

Сейчас артист постоянно посещает клинику, где проходит определенные процедуры. Вместо физических нагрузок Киркоров 30 минут лежит на специальном оборудовании, которое заменяет 8 часов тренировок.

С помощью аппарата певцу «сделали» 4 кубика на животе – 8 он не хочет. В ближайшее время артист собирается показать свой пресс на сцене.

Ранее сообщалось, что Киркоров похудел на 12 кг за счет закачивания мышц током.