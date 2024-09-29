Отговорили родственники: Михаил Ефремов в 2022 году просил отправить его танкистом в зону СВО

Осужденный за пьяное ДТП со смертельным исходом актер Михаил Ефремов еще в 2022 году планировал отправиться в зону СВО.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, актер готов был стать танкистом, так как хорошо умеет водить. Кроме того, в колонии Ефремов смог избавиться от алкогольной зависимости.

Близкий знакомый актера рассказал, что родственники не одобрили идею и вместе с руководством колонии отговорили Ефремова. Взамен актеру предложили работать в швейном цеху, а после перевели в библиотеку, где он выдает книги и пишет стихи.

По данным Shot, в настоящее время адвокат Ефремова подготовил все необходимые документы для условно-досрочного освобождения (УДО). При идеальном раскладе актер может встретить Новый год дома.

Напомним, 8 июня 2020 года Михаил Ефремов стал виновником ДТП в центре Москвы. Его автомобиль врезался в фургон, водитель которого умер от полученных травм. Как показала экспертиза, актер был сильно пьян. В сентябре 2020 года суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима.

Ранее в театре «Современник» прокомментировали сообщения о том, что Михаил Ефремов вернется на сцену после освобождения. Представители отметили, что планов сотрудничать с актером у них нет.