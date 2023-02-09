«Отговаривать и помогать не стану»: почему у сына Дмитрия Губерниева два отца

Телеведущий и известный комментатор Дмитрий Губерниев часто высказывается в сторону знаменитостей, но о своей личной жизни предпочитает молчать. Известно, что у 48-летнего мужчины есть сын Михаил. Звезда развелся с его мамой, когда мальчику было всего три года.

СМИ пишут, что Губерниева-младшего воспитывал не папа, а отчим – он называет его «папа Саша». Потому что Дмитрий был слишком занят работой. Сейчас молодой человек учится в Высшей школе экономики на факультете международных отношений. Он поступил туда сам, без связей.

Михаил говорит, что всего хочет добиться сам. Телеведущий принципиально не стал покупать 20-летнему сыну первый автомобиль и квартиру.

«У меня нет машины и даже водительских прав. И никто мне не купит машину, я сам должен заработать. Я езжу на такси и метро. По этой же причине я не живу один в квартире: заработаешь — получишь. Стремлюсь чего-то добиться сам, а не сидеть на шее у папы», — цитирует звездного наследника «Аргументы и факты».

Сын комментатора так же как и он увлекается музыкой. Напомним, что у Губерниева есть даже своя рок-группа Guber Band. Иногда Михаил выступает вместе с ними. Наследник любит телевидение, но отец с этим ему не помогает.

«Я говорил сыну, что с такой фамилией нужно серьезно заниматься телевидением. Отговаривать его не стану, помогать тоже не стану. Пусть он сам выбирает свое будущее», — говорит Дмитрий.

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