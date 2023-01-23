Новый «натуральный» блондин: Дмитрий Губерниев сменил имидж и показал длинные шелковистые волосы

Дмитрий Губерниев – один из известнейших спортивных журналистов России. Именно его голос зрители слышал при просмотре различных турниров, олимпиад и чемпионатов. И хоть чаще всего поклонники комментатора не видят его на экране, он является довольно публичной личностью. Шоумен активно ведет страницу в социальной сети и рассказывает поклонникам все о своей жизни.

На протяжении многих лет внешность Губерниева не претерпевала сильных изменений. Он всегда отдавал предпочтение короткой стрижке и не красил волосы, предпочитая свой натуральный цвет. Однако сегодня Дмитрий удивил своих подписчиков новым снимком, на котором предстал в абсолютно другом образе. На фотографии журналист был с длинными светлыми волосами. Сам спортивный комментатор сообщил, что «был у парикмахера».