Новый «натуральный» блондин: Дмитрий Губерниев сменил имидж и показал длинные шелковистые волосы
«Был у парикмахера»: в Сети обсуждают изменения имиджа Дмитрия Губерниева.
Фото: Александра Воротнева/ Starface.ru
Дмитрий Губерниев – один из известнейших спортивных журналистов России. Именно его голос зрители слышал при просмотре различных турниров, олимпиад и чемпионатов. И хоть чаще всего поклонники комментатора не видят его на экране, он является довольно публичной личностью. Шоумен активно ведет страницу в социальной сети и рассказывает поклонникам все о своей жизни.
На протяжении многих лет внешность Губерниева не претерпевала сильных изменений. Он всегда отдавал предпочтение короткой стрижке и не красил волосы, предпочитая свой натуральный цвет. Однако сегодня Дмитрий удивил своих подписчиков новым снимком, на котором предстал в абсолютно другом образе. На фотографии журналист был с длинными светлыми волосами. Сам спортивный комментатор сообщил, что «был у парикмахера».
Дмитрий Губерниев
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Конечно, поклонники сразу поняли, что Дмитрий примерил на себя парик, и посмеялись над необычностью образа. Правда, Губерниев так и не раскрыл, для какого проекта ему пришлось сменить прическу, хоть и ненадолго.
Некоторые пользователи в Сети пошутили, что журналист, видимо, решил заменить собой Николая Баскова, который называет себя «натуральным блондином». Напомним, что в последнее время певец действительно стал сдавать позиции из-за проблем со здоровьем. Недавно он даже не пришел на день рождения балерины Анастасии Волочковой, несмотря на то, что его ждали на мероприятии.