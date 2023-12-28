Отговаривали, но не послушала: Буланова рассказала, кто был против ее свадьбы с Рудневым

Певица Татьяна Буланова рассказала, что не все в ее окружении были в восторге от ее идеи выйти замуж за молодого бизнесмена Валерия Руднева. Оказалось, что некоторые ее подруги старались отговорить ее от этого союза.

Свадьба исполнительницы с предпринимателем, который младше нее на 19 лет, состоялась 2 июня. В тот день многие ее близкие и коллеги поздравляли новобрачных и желали им долгих лет совместной жизни. Но, как выяснилось, когда Валерий только сделал предложение руки и сердца Татьяне, в ее окружении не все оказались за нее рады. Дело в том, что друзья артистки переживали, вдруг у Руднева могут быть скрытые мотивы.

О том, что приятельницы действительно отговаривали ее от свадьбы, Буланова призналась в беседе с актрисой Юлией Меньшовой. В шоу «Сама Меньшова» дочь Веры Алентовой предположила, что подруги довольно жестко убеждали певицу жить с избранником без штампа в паспорте. А Татьяна с этим согласилась, хоть и уточнила, что ее близкие не напирали, а наоборот действовали аккуратно.

Сама же исполнительница буквально подталкивала Валерия к ЗАГСу. Она часто называла его «сожителем», прекрасно зная, что ему это не нравится.

«Валерий, говорю, понимаешь, ты пока не муж. Ты сожитель. Он: «Противное слово». Отвратительно, но это факт», - поделилась Буланова.

Ранее Татьяна Буланова призналась, что хочет родить ребенка от нового мужа.