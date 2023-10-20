«Осталось все организовать»: 54-летняя Татьяна Буланова готовится стать мамой в третий раз

Певица Татьяна Буланова не так давно вновь вышла замуж. Ее избранником стал бизнесмен Валерий Руднев, который младше нее на 19 лет. Сразу после свадьбы поклонники и журналисты стали интересоваться к 54-летней артистки, скоро ли ждать пополнения в семье. И теперь стало известно, что исполнительница действительно собирается родить супругу ребенка.

Буланова призналась, что они с Рудневым уже не просто думают о детях. Они уверены, что в ближайшее время это удастся осуществить. Мечтает пара сразу о двух малышах – мальчике и девочке. Но так как у Татьяны уже есть два сына, то она хочет больше дочь. Убедить в этом Валерия ей пока тяжело, так как он желает все-таки наследника.

«Осталось только все это организовать. Дело за малым», - поделилась певица в программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».

Напомним, что недавно Татьяну Буланову уже заподозрили в беременности. На концерте, посвященном покойному певцу Юрию Шатунову, у вокалистки заприметили округлившийся живот. Впрочем, комментариев по этому поводу сама артистка пока не давала.