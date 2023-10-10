Отговаривала четыре года: 64-летняя мама звезды Comedy Woman сделала пластику лица

«Максимум, чем она пользуется, — это увлажняющий крем. Так что у нее такое девственное лицо. И вот мы сразу решили сделать ей подтяжку», — пояснила звезда.

Оказалось, что сама Наталия тоже недавно перенесла процедуру фотоомоложения лица. Юмористка беспокоилась из-за возрастных изменений. Она выбрала процедуру, которая основана на использовании светового потока высокой интенсивности. Лазер должен активизировать синтез коллагена и ускорить процесс обновления клеток.

38-летняя теледива призналась, что пока ограничилась только этим. Она не решается на «уколы красоты» из-за страха и надеется, что нынешних процедур будет достаточно.

Ранее мы писали о том, как Дана Борисова испортила волосы после бьюти-процедуры с козьими экскрементами.