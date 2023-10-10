Отговаривала четыре года: 64-летняя мама звезды Comedy Woman сделала пластику лица
Мать актрисы Наталии Медведевой сделала пластику лица в 64 года.
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Юмористка Наталия Медведева рассказала, что ее 64-летняя мать решилась на пластику лица. По признанию звезды, она несколько лет отговаривала родительницу от этого шага, но поменяла свое решение. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на личный микроблог знаменитости.
Артистка рассказала, что за 64 года ее мать ни разу не делала никаких косметических процедур. По словам женщины, она даже не красила ресницы. Женщина гордится своей натуральной красотой, но со временем захотела вернуть прежний облик.
«Максимум, чем она пользуется, — это увлажняющий крем. Так что у нее такое девственное лицо. И вот мы сразу решили сделать ей подтяжку», — пояснила звезда.
Оказалось, что сама Наталия тоже недавно перенесла процедуру фотоомоложения лица. Юмористка беспокоилась из-за возрастных изменений. Она выбрала процедуру, которая основана на использовании светового потока высокой интенсивности. Лазер должен активизировать синтез коллагена и ускорить процесс обновления клеток.
38-летняя теледива призналась, что пока ограничилась только этим. Она не решается на «уколы красоты» из-за страха и надеется, что нынешних процедур будет достаточно.
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